Kırşehir'de, "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı da konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in vakalara ulaşım süresinde başarılı bir grafiği bulunduğunu belirtti.

Kampanyanın etkinliğinin vatandaşların duyarlılığı ve bilinçli hareket etmesiyle daha da artacağını aktaran Demiryürek, kampanyayla ambulansların trafikte öncelikli olarak geçiş yapabilmesi için sürücüler tarafından acil geçiş koridorunun oluşturulmasının hedeflediğini dile getirdi.

Demiryürek, bu yöntemle ambulansların hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşması, yaralıların ve acil hastaların tedaviye erişim süresinin kısalmasının mümkün olacağını ifade etti.