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        Kırşehir'de "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı

        Kırşehir'de, "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:00
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        Kırşehir'de "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı
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        Kırşehir'de, "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" kampanyası tanıtıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı da konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in vakalara ulaşım süresinde başarılı bir grafiği bulunduğunu belirtti.

        Kampanyanın etkinliğinin vatandaşların duyarlılığı ve bilinçli hareket etmesiyle daha da artacağını aktaran Demiryürek, kampanyayla ambulansların trafikte öncelikli olarak geçiş yapabilmesi için sürücüler tarafından acil geçiş koridorunun oluşturulmasının hedeflediğini dile getirdi.

        Demiryürek, bu yöntemle ambulansların hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşması, yaralıların ve acil hastaların tedaviye erişim süresinin kısalmasının mümkün olacağını ifade etti.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy ise "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" kampanyasının tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırşehir'de başlatıldığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından kampanya hakkında katılımcılara bilgi verildi, vatandaşların bu konu duyarlı olarak yakınlarını da uyarmaları istendi.

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        Galeri
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