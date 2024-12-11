Kırşehir'de Gazze ve ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes açıldı

Gazze'deki soykırıma sessiz kalınmaması ve duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Karahocagil, üniversite olarak bu tür etkinleri her zaman desteklediklerini, yardıma ihtiyacı olanları desteklediklerini belirtti.

Kermesi ziyaret ederek bilgi alan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci girişi alanındaki kermeste ev yapımı yemekler, tatlı, pasta, börek gibi gıda ürünleri satışa sunuldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Gazze ve ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenlendi.

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