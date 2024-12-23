Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Osman T. (76) yönetimindeki 40 BE 769 plakalı otomobil, Mucur-Karahasanlı köyü bağlantı yolunda Mustafa A. idaresindeki 40 EL 219 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle otomobildeki Hasbiye T. (75) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Kırşehir'de jandarma ekipleri "cayrokopter" ile trafik denetimi yaptı
        Kırşehir'de çiçek hastalığı görüldü; 13 köyde hayvan hareketi durduruldu
        Kırşehir'de çiçek hastalığı görüldü; 13 köyde hayvan hareketi durduruldu
        Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl d...
        Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 105. yıl d...
        Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı
        Yıldız Kızlar Hentbol Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı
        Kırşehir'de 9 yıl önce şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit ok...
        Kırşehir'de 9 yıl önce şehit olan polis memuru Gökhan Ünaldı için mevlit ok...
        AK Parti Kırşehir İl Kongresi 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak
        AK Parti Kırşehir İl Kongresi 28 Aralık Cumartesi günü yapılacak