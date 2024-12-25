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        Kırşehir'de "Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşi" programı düzenlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı "Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşi" programı Kırşehir'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:37
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        Kırşehir'de "Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşi" programı düzenlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı "Genç Tarım Orman Elçileri ile Söyleşi" programı Kırşehir'de gerçekleştirildi.

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, gençlerle buluşarak istişareler yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilere okudukları bölümün Türkiye için hayati bir branş olduğunu belirten Çolakoğlu, bu kapsamda bakanlık olarak Tarım Orman Gençlik Konseyi kurduklarını ifade etti.

        Gençlerden bakanlığın yürüttüğü faaliyetleri yakından takip etmelerini isteyen Çolakoğlu, ilgili alanlarda staj imkanlarından faydalanabileceklerini dile getirdi.

        Doğru bilgi ve eğitimler için çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Çolakoğlu, birim olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da ziraat alanında öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini ve alanlarında daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.

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