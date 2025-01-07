KAEÜ'de bir yılda 1975 kilogram atık bitkisel yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sıfır Atık Projesi kapsamında bir yılda 1975 kilogram atık bitkisel yağ, geri dönüşüme kazandırıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle sıfır atık çalışmaları doğrultusunda bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırılması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.