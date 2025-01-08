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        Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 22:52 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:52
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        Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        M.E. (27) yönetimindeki 03 ACY 583 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolunun ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ö. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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