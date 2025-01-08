Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.E. (27) yönetimindeki 03 ACY 583 plakalı otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolunun ilçe girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ö. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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