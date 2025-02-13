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        Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor

        Kırşehir'de kar yağışı ve aralıklarla devam eden tipi, etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:20
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        Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor
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        Kırşehir'de kar yağışı ve aralıklarla devam eden tipi, etkisini sürdürüyor.

        Kentte dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle ulaşımda sorun yaşanmaması için ekipler çalışmalarını artırdı.

        Vali Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kar yağışının kara yolu ulaşımında aksamalara neden olmaması için karayolları ekiplerimiz 576 kilometrelik yol ağımızda dün geceden itibaren aralıksız mesai yapıyor. Son durum hakkında bilgi almak, arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylık dilemek için sahadaydık." ifadelerini kullandı.

        Demiryürek, il genelinde kapalı köy yolu ve olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

        İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan da İl Özel İdaresi ekipleriyle 2 bin 528 kilometrelik yol ağında çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise kara yollarında sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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