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        KAEÜ ile Özbekistan'dan iki üniversite arasında protokol imzalandı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Özbekistan'dan iki üniversite ile protokol imzalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:51
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        KAEÜ ile Özbekistan'dan iki üniversite arasında protokol imzalandı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Özbekistan'dan iki üniversite ile protokol imzalandığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi'ne katılmak üzere Özbekistan'da bulunan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, uluslar arasılaşma çalışmaları kapsamında yurt dışındaki üniversitelerde işbirliklerini sürdürüyor.

        KAEÜ Rektörü Karahocagil, Özbekistan'dan Yangi Asr Üniversitesi ve Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi idarecileriyle ayrı ayrı protokol imzaladı.

        Uluslararası alanda ikili iş birliklerine önem verdiklerini, akademik ve bilimsel faaliyetlerde iş birliği içinde olmayı hedeflediklerini vurgulayan Karahocagil, öğrenci ve akademisyen değişimlerini ve ortak çalışmalarını kapsadığını, Türk dünyası üniversiteleri ile yaptıkları çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Bu tür protokol ve iş birliği anlaşmalarının her iki ülkenin geleceği adına önemli olduğunu da anlatan Karahocagil, protokollerin her iki ülkeye ve üniversitelere hayırlı olmasını temenni etti.

        Üniversitelerle yapılan protokol imza törenlerinde KAEÜ'nün kalite çalışmaları ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan pilot üniversite projeleri de anlatıldı.

        İmza töreninde KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ile Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da eşlik etti.

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