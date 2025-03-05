Kırşehir'de bir hastanın böbreğindeki 6 santimetrelik taş kapalı ameliyatla çıkarıldı

Kırşehir'de bir hastanın böbreğindeki 6 santimetrelik taş, kapalı ameliyatla alındı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastaneye başvuran İlhan Çakır'ın kontrollerinde böbreğinde 6 santimetrelik taş tespit edildi.

Üroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Talip Göktaş ve ekibi tarafından kapalı ameliyatla hastanın böbreğindeki taş başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Çakır, operasyonu gerçekleştiren Göktaş ve ekibine teşekkür etti.

Uzm. Dr. Talip Göktaş da kontrollerde hastanın sol böbreğinde 6 santimlik taş tespit ettiklerini, kapalı böbrek taşı yöntemi PNL ile ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastamız 1 gün sonra taburcu edildi. Bu yöntemle hastalarımız açık ameliyatlara göre erken dönemde işlerine dönebiliyor ve daha konforlu bir şekilde ameliyat sürecini atlatabiliyor. 5 yıl içinde hastanemizde 50'den fazla bu tarz ameliyatları başarıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.