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        Kırşehir'de bir hastanın böbreğindeki 6 santimetrelik taş kapalı ameliyatla çıkarıldı

        Kırşehir'de bir hastanın böbreğindeki 6 santimetrelik taş, kapalı ameliyatla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 17:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:17
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        Kırşehir'de bir hastanın böbreğindeki 6 santimetrelik taş kapalı ameliyatla çıkarıldı
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        Kırşehir'de bir hastanın böbreğindeki 6 santimetrelik taş, kapalı ameliyatla alındı.

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastaneye başvuran İlhan Çakır'ın kontrollerinde böbreğinde 6 santimetrelik taş tespit edildi.

        Üroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Talip Göktaş ve ekibi tarafından kapalı ameliyatla hastanın böbreğindeki taş başarılı bir şekilde çıkarıldı.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Çakır, operasyonu gerçekleştiren Göktaş ve ekibine teşekkür etti.

        Uzm. Dr. Talip Göktaş da kontrollerde hastanın sol böbreğinde 6 santimlik taş tespit ettiklerini, kapalı böbrek taşı yöntemi PNL ile ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastamız 1 gün sonra taburcu edildi. Bu yöntemle hastalarımız açık ameliyatlara göre erken dönemde işlerine dönebiliyor ve daha konforlu bir şekilde ameliyat sürecini atlatabiliyor. 5 yıl içinde hastanemizde 50'den fazla bu tarz ameliyatları başarıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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