Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Valiliğinden "buzlanma ve don" uyarısı

        Kırşehir Valiliği, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşları "buzlanma ve don" olayına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 19.03.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Valiliğinden "buzlanma ve don" uyarısı
        ABONE OL

        Kırşehir Valiliği, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşları "buzlanma ve don" olayına karşı uyardı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün kent genelinde devam eden kar yağışının, cumartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Belirtilen periyotta yaşanabilecek buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması, sis pus hadisesi, başta yüksek kesimler olmak üzere çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Özel: İstanbul'a sahip çıkacağız Saraçhane'de olacağız
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik

        Benzer Haberler

        KAEÜ'de "Akademik Başarı Ödülleri" töreni düzenlendi
        KAEÜ'de "Akademik Başarı Ödülleri" töreni düzenlendi
        Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitime öğleden sonra ar...
        Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitime öğleden sonra ar...
        Kırşehir'de yeni böcek türü bulundu
        Kırşehir'de yeni böcek türü bulundu
        Kırşehir'de jandarmanın yaralı bulduğu şah kartalı tedaviye alındı
        Kırşehir'de jandarmanın yaralı bulduğu şah kartalı tedaviye alındı
        Kırşehir Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı
        Kırşehir Valiliğinden soğuk hava ve zirai don uyarısı
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu