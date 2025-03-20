Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Narkotik köpekleri ve dron destekli operasyonda çok sayıda personel görev aldı.

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