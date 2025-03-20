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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:55
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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Narkotik köpekleri ve dron destekli operasyonda çok sayıda personel görev aldı.

        Operasyonda M.E, İ.I, G.K, N.G, E.Ü, H.H, R.K. ve O.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan O.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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