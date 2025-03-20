Kırşehir'de 48 yıllık yerel gazetenin arşiv yayınları sergilendi

Kırşehir'de 48 yıldır faaliyet gösteren yerel gazete, düzenlediği etkinlikle arşiv yayınlarını sergiledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Çiğdem'in ışığı ve mürekkebinden Kırşehir" sergisinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, serginin Kırşehir'e ait 48 yıllık kent belleğinin oluşumuna ve kentin tarihine ışık tuttuğunu belirtti.

Ekicioğlu, "Gazete, kurulduğu günden bugüne büyük özveri ve emekle yayın hayatına devam ediyor. Bugün Kırşehir tarihiyle ilgili de çok farklı haber ve yorumlara bu sergide tekrar kapı aralanıyor. Böyle uzun soluklu bir gazete olarak Kırşehir basın tarihinde yerini almıştır." ifadesini kullandı.

Gazetenin kurucusu Şevket Güner de mesleki tecrübeleri ve arşiv sayılarının Kırşehir tarihini yansıttığını, bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.