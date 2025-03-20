Kırşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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