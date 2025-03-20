Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:13 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Bizim Çocuklar "A" kalite!
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        Rusya'dan ABD'ye eleştiri
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        A Milliler, 17 yıl sonra Macaristan'ı yendi!
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        "Orkun her takıma lazım olan bir futbolcu"
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Montella'dan önemli başarı!
        Montella'dan önemli başarı!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        Aileler birbirine girdi: 9 yaralı, 5 gözaltı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de eğitime 'kar' engeli
        Kırşehir'de eğitime 'kar' engeli
        Kırşehir'de 48 yıllık yerel gazetenin arşiv yayınları sergilendi
        Kırşehir'de 48 yıllık yerel gazetenin arşiv yayınları sergilendi
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Kırşehir'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Kırşehir Valiliğinden "buzlanma ve don" uyarısı
        Kırşehir Valiliğinden "buzlanma ve don" uyarısı
        KAEÜ'de "Akademik Başarı Ödülleri" töreni düzenlendi
        KAEÜ'de "Akademik Başarı Ödülleri" töreni düzenlendi