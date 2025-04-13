Kırşehir'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

Kırşehir'de, Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride, İsrail'in saldırıları kınandı.

Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde Askerlik Şubesi önünde başlayan programda, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in, Filistin'in Gazze kentine yönelik abluka ve saldırılarını protesto etti.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı destek gösterisinde, katılımcılar tekbir getirerek Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Arapça ve İngilizce açıklama yapıldı. İl Müftüsü Mustafa Tekin, zalimlerin zulmüne, Kudüs'ün taşlarından, mazlumların gözyaşlarına hepsinin şahit olduğunu söyledi.

Tekin, insan hakları çağrısı yapanların, Avrupa'nın ve Arap dünyasının, bu yaşananlar karşısında dilsiz kaldığını belirtti.

İslam ümmetine birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Tekin, Gazze'de, Filistin'de ve Müslüman coğrafyalarda yaşanan her türlü zulmün en kısa zamanda bitmesini diledi.