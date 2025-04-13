Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü

        Kırşehir'de, Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride, İsrail'in saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
        ABONE OL

        Kırşehir'de, Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride, İsrail'in saldırıları kınandı.

        Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde Askerlik Şubesi önünde başlayan programda, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in, Filistin'in Gazze kentine yönelik abluka ve saldırılarını protesto etti.

        İsrail aleyhine sloganların atıldığı destek gösterisinde, katılımcılar tekbir getirerek Cacabey Meydanı'na yürüdü.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Arapça ve İngilizce açıklama yapıldı. İl Müftüsü Mustafa Tekin, zalimlerin zulmüne, Kudüs'ün taşlarından, mazlumların gözyaşlarına hepsinin şahit olduğunu söyledi.

        Tekin, insan hakları çağrısı yapanların, Avrupa'nın ve Arap dünyasının, bu yaşananlar karşısında dilsiz kaldığını belirtti.

        İslam ümmetine birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Tekin, Gazze'de, Filistin'de ve Müslüman coğrafyalarda yaşanan her türlü zulmün en kısa zamanda bitmesini diledi.

        Program, Gazze için dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Fenerbahçe Sivas deplasmanında
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Duruşmada denenecek mont kimin çıkarsa cezayı o alacak!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        "Beni kadın sanıyorlardı"
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Gürcistan sınırında kurtarma operasyonu!
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'

        Benzer Haberler

        Yeniden Refah Partisi Kırşehir ilçe yönetiminden 17 istifa
        Yeniden Refah Partisi Kırşehir ilçe yönetiminden 17 istifa
        Kırşehir'de vatandaşların bulduğu ebabil kuşu ve kumru tedaviye alındı
        Kırşehir'de vatandaşların bulduğu ebabil kuşu ve kumru tedaviye alındı
        Yeniden Refah Partisi Kırşehir yönetiminden 80 istifa
        Yeniden Refah Partisi Kırşehir yönetiminden 80 istifa
        Kırşehir, "Özüm Sözüm Dede Korkut - Turan'a Doğru" öykü yarışmasından ödüll...
        Kırşehir, "Özüm Sözüm Dede Korkut - Turan'a Doğru" öykü yarışmasından ödüll...
        KAEÜ'de 43 ülkeden yabancı öğrenci eğitim görüyor
        KAEÜ'de 43 ülkeden yabancı öğrenci eğitim görüyor
        Kırşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Kırşehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi