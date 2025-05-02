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        Kırşehir'de kaçak balık avlayanlara idari işlem yapıldı

        Kırşehir'de farklı noktalarda kaçak balık avlayan 2 kişiye idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 15:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:13
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        Kırşehir'de kaçak balık avlayanlara idari işlem yapıldı
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        Kırşehir'de farklı noktalarda kaçak balık avlayan 2 kişiye idari işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yavrulama mevsimi olması nedeniyle son günlerde yasadışı balık avcılığı yapanlara yönelik yapılan ihbarı değerlendirdi.

        Çamalak köyü göletinde I.K'yi serpme ağla balık avlarken yakalayan ekipler, Kızılırmak-Kesikköprü mevkisinde ise kaçak balık avlamak için hazırlanan Y.A'yı yakaladı.

        Jandarma ekipleri, yasadışı balık avlamak için kullandıkları olta, ağ ve diğer malzemelere el koyarken, 2 kişiye idari yaptırım uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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