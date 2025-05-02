Kırşehir'de kaçak balık avlayanlara idari işlem yapıldı

Jandarma ekipleri, yasadışı balık avlamak için kullandıkları olta, ağ ve diğer malzemelere el koyarken, 2 kişiye idari yaptırım uyguladı.

Çamalak köyü göletinde I.K'yi serpme ağla balık avlarken yakalayan ekipler, Kızılırmak-Kesikköprü mevkisinde ise kaçak balık avlamak için hazırlanan Y.A'yı yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yavrulama mevsimi olması nedeniyle son günlerde yasadışı balık avcılığı yapanlara yönelik yapılan ihbarı değerlendirdi.

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