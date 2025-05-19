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        Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı 1530 rakımlı zirvede kutladı

        Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesinde kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:05
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        Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı 1530 rakımlı zirvede kutladı
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        Kırşehir'de dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesinde kutladı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki zirveye tırmanış etkinliği düzenledi.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek, tırmanış öncesi katılımcılara, tırmanış rotası, doğadaki riskler, kullanılacak malzemeler, çevresel hassasiyetler, tırmanış kuralları ve teknikleri hakkında bilgi verdi.

        Dağcılar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile AFAD gönüllülerinden oluşan 25 kişilik ekip, sıcak hava ve şiddetli rüzgar altında 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

        Zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Tırmanışı başarıyla tamamlayan grup, zirvenin ardından dönüşe geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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