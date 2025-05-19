Kırşehir'de dağcılar "19 Mayıs"ı 1530 rakımlı zirvede kutladı

Zirvede Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dağcılar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile AFAD gönüllülerinden oluşan 25 kişilik ekip, sıcak hava ve şiddetli rüzgar altında 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

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