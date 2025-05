AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Kırşehir İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Osman Kömürcüoğlu, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kömürcüoğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diledi.

Kömürcüoğlu, 27 Mayıs'ın her yönüyle demokratik siyasetin üzerinde büyük yaralar bıraktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarının milletin desteğiyle teker teker çökertildiğini vurgulayan Kömürcüoğlu, şunları kaydetti:

"Vesayetçi ve cuntacı zihniyet, yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'Ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor. Ancak biz de buradayız. Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız."