Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza kesildi

Ayrıca işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem ve iş yerinde açıktan alkol sunumu yapılması nedeniyle tutanak tanzim edildi.

Yakalanan kişilere toplam 36 bin 998 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 13 bin 800 liraya el konuldu.

Kırşehir'de, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza uygulandı.

