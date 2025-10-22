Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza kesildi

        Kırşehir'de, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:18 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:18
        Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza kesildi
        Kırşehir'de, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Yakalanan kişilere toplam 36 bin 998 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 13 bin 800 liraya el konuldu.

        Ayrıca işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem ve iş yerinde açıktan alkol sunumu yapılması nedeniyle tutanak tanzim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

