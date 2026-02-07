Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Giriş: 07.02.2026 - 16:51 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:51
        Kırşehir merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
        Kırşehir merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Kırşehir, Kayseri ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 13 zanlı gözaltına alındı.

        Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.I.Y.K, E.A.M.A, N.R.Y.Y, O.A.A.S, S.A.A.A, J.J.M.A, S.A.Y.K, A.K.S.H, Y.M.Y.K, A.A.B.H, A.A.A.T. ve O.A.K.K. tutuklandı, H.A.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

