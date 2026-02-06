Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliğinde Kırşehir Adliyesi'nde kan bağış kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:25
        Kırşehir Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ile bir araya gelen Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Servet Demir, katkıları için kendilerine ve adliye personeline teşekkür etti.

        Kan bağışında bulunan Başsavcı Ener, kan vermenin toplum sağlığı açısından önemine dikkati çekti.

        İnsan hayatı için kanın en önemli unsur olduğunu hatırlatan Ener, "Kan ver, hayat kurtar" ilkesi çerçevesinde farkındalık oluşturarak, kan bağışına destek olunacağını, yapılan bağışlarla birçok insanın hayatınının kurtulacağını veya sağlığına kavuşmasına söyledi.

        Ener, kampanyaya destek olan hakim, savcı ve adliye personeline de teşekkür etti.

