        Kırşehir'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi

        Kırşehir'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir'de anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:43 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:43
        Kırşehir'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı düzenlendi
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Kırşehir'de anma programı gerçekleştirildi.

        Valilik ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından KAEÜ Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Deprem anı ve sonrasında yaşananların anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, deprem zamanında İskenderun Kaymakamlığı yaptığı dönemde yaşadıklarını anlattı.

        Aziz Türk milletinin her bir ferdinin destek olarak önemli ve büyük dayanışma örneği sergilediğini belirten Demiryürek, Türklerin dayanışma ruhunun pek az millete nasip olduğunu vurguladı.

        Demiryürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Cumhuriyet tarihinin en büyük konut yapım seferberliği sayesinde bugün afetzedelerin güvenli ve sıcak yuvalarına kavuştuklarını söyledi.

        Programda, Kırşehir AFAD İl Müdürü Uğur Olgun ve KAEÜ Dr. Öğretim Üyesi Furkan Birdal da konuşma yaptı.

        Vali Demiryürek, konuşmaların ardından akredite olan MEB AKUB personeline brövelerini takarak, destek AFAD gönüllülerine kimliklerini verdi.

        Katılımcılar, daha sonra deprem sonrası yaşananlar ve arama kurtarma çalışmalarına dair fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

