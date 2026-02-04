Kırşehir'de kaçak 1042 cep telefonu ekranı ve 287 batarya ele geçirildi

Kırşehir'de çok sayıda kaçak cep telefonu ekranı ve bataryası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin men ve takibine yönelik saha ve analiz çalışması yürüttü.



Kent merkezinde bir iş yerine ait depoda yapılan aramada, kaçak 1042 cep telefonu ekranı ve 287 batarya ele geçirildi.



Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.



Gözaltına alınan şüpheli H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

