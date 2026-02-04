Habertürk
Habertürk
        Kırşehir'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

        Kırşehir'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

        Kırşehir'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:25
        Kırşehir'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi
        Kırşehir'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 58 bin 20 lira lira ceza kesti, 3 bin 400 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

        Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi V.T hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

