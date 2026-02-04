Kırşehir'de jandarma ekipleri çalınan aracı buldu

Kırşehir'de jandarma ekipleri, otomobil hırsızlığı iddiasıyla 1 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Aksaray kara yolundaki uygulamada, İ.Ö'nün kullandığı aracı durdurdu. İncelemede otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, sürücü hakkında adli işlem başlattı. El konulan aracın işlemlerinin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.