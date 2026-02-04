"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırşehir'de yapılacak konutların kurası çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kırşehir'de inşa edilecek 1633 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.



Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki tören, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.



Törene katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, yaptığı konuşmada, kura sonucu hak sahibi olacaklara konutların hayırlı olmasını diledi.



Demiralp, 6 Şubat'tan sonra deprem bölgesinde 455 bin konutu tamamlayıp afetzedelere 2 senede teslim ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Bugün de 500 bin sosyal konut kapsamında Kırşehir'deyiz. Kırşehir'imizi ayağa kaldırmak için sizlerle birlikteyiz. Kırşehir'imizde yapacağımız 1633 yuvamızın kurasını çekiyoruz. 10 bin 575 kardeşimiz başvuru yaptı. Birazdan da noter huzurunda hak sahiplerini belirleyeceğiz. Biz milletimizi ev sahibi yapmak için çeyrek asırdır kararlılıkla çalışıyoruz ve bu kararlılıkla tüm Türkiye'de 1 milyon 757 bin konutu, 66 bin 850 sosyal donatı alanıyla birlikte inşa ettik. 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk."



Vali Murat Sefa Demiryürek ise kent merkezinden Mucur'a, Kaman'dan Çiçekdağı'na kadar her bir ilçede yükselen konutların, devletin vatandaşının refahına verdiği önemin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.



Projeyle toplumsal dayanışmanın en hassas noktalarını gözetmeye gayret edildiğini vurgulayan Demiryürek, şunları kaydetti:



"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, engelli kardeşlerimiz, emeklilerimiz ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ayrılan özel kontenjanlar, bu projenin sadece bir inşaat faaliyeti değil, bir gönül köprüsü olduğunun kanıtıdır. Kırşehir'de 1633 vatandaşımızı ev sahibi yapacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konutlar, Kırşehir'in çehresini değiştirecek, yeni yaşam alanlarıyla şehrimize değer katacaktır. Bu büyük vizyonu ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımıza, şehrimiz ve vatandaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum."



AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın da kuraların vatandaşlara ve kente hayırlı olması temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından edilen duayla başlanan kura çekimiyle 1633 hak sahibi belirlendi.

