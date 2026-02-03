Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezinde A.N'ye ait iş yerinde arama yapan ekipler, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 15 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.