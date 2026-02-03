Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde Y.A. ve İ.T'nin bulunduğu otomobili durdurulan ekipler, aramada 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan Y.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
