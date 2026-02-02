Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:46 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde bazı mağdurların kişisel verilerinin ele geçirildiği ihbarı üzerine Kırşehir, Yozgat ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, H.Ü, H.A, B.Y, E.U, A.S, E,B. ve E.Ş. "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E,U, E.Ş. ve A.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Kırşehir'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Okula gelen öğrenciler Türk bayraklarıyla karşılandı
        Okula gelen öğrenciler Türk bayraklarıyla karşılandı
        Kaçakçılık operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirildi
        Kaçakçılık operasyonunda çok sayıda ürün ele geçirildi
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı
        Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı
        Kırşehir'de oto marketlerde kış ürünlerine talep arttı
        Kırşehir'de oto marketlerde kış ürünlerine talep arttı