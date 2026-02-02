Kırşehir'de kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde bazı mağdurların kişisel verilerinin ele geçirildiği ihbarı üzerine Kırşehir, Yozgat ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, H.Ü, H.A, B.Y, E.U, A.S, E,B. ve E.Ş. "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E,U, E.Ş. ve A.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













