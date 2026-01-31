Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:55 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde M.A'ya ait iş yerinde arama yapan ekipler, 12 elektronik nargile, 11 elektronik nargile kiti, 1260 dal doldurulmuş makaron, 20 kilogram nargile tütünü ve 112 farklı ebatlarda bandrolsüz ürün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Sadettin Saran'dan transfer mesajı!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı
        Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı
        Kırşehir'de oto marketlerde kış ürünlerine talep arttı
        Kırşehir'de oto marketlerde kış ürünlerine talep arttı
        Kırşehir'de kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı ya...
        Kırşehir'de kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı ya...
        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi
        Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi
        Saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın babası: "İçim yan...
        Saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın babası: "İçim yan...