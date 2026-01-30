Habertürk
Habertürk
        Kırşehir Haberleri

        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:30 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:33
        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek, Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ile bir araya geldi.

        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında kurumların kültürel ve akademik iş birliklerini güçlendirmek adına iş birliği protokolü imzalandı.

        Protokolü değerlendiren Rektör Karahocagil, KAEÜ'nün uluslararası arenadaki varlığının önemli bir göstergesi olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, bu protokolün Ahilik kültürünün tanıtılmasına ve yine üniversitenin projelerinin dünyaya açılmasına katı sağlayacağına inandığını kaydetti.

        Rektör Karahocagil, misafirperverlikleri ve iş birlikleri için Aliy ve ekibine teşekkür etti.

        Öte yandan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile de görüşen Karahocagil, her iki üniversite arasında yapılacak ortak çalışmalar, projeler ve bilimsel faaliyetleri değerlendirdi.

