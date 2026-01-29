Habertürk
Habertürk
        Kırşehir'de jandarma biçerdöver sahiplerini ve sürücülerini bilgilendirdi

        Kırşehir'de jandarma biçerdöver sahiplerini ve sürücülerini bilgilendirdi

        Kırşehir İl ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biçerdöver sahipleri ve sürücülerini bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:47
        Kırşehir'de jandarma biçerdöver sahiplerini ve sürücülerini bilgilendirdi
        Kırşehir İl ve Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, biçerdöver sahipleri ve sürücülerini bilgilendirdi.


        Jandarma ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde bulunan, mart ve nisan aylarından itibaren Çukurova ve Güneydoğu illerine hasat için giden biçerdöver sahipleri ve sürücüleriyle bir araya geldi.

        "Hasat sezonu öncesi tedbirlerle, anız yangınını önle, emniyetli intikal sağla, gerekli önlemleri al" mottosuyla hareket eden jandarma ekipleri, biçerdöverlerin hasat bölgelerine gidip geri dönmeleri sırasında trafik kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi.

        Birçerdöverlerin tarladan ana yola çıkarken veya kara yolunda seyir halindeyken çeşitli kazaların yaşandığını, bu nedenle sürücülerin çevre güvenliğini almaları gerektiği hatırlatıldı.

        Sürücü hatalarından kaynaklanan kazaların azaltılması ve önlenmesi için hareket eden ekipler, genel trafik kuralları, asayişe müessir olayların engellenmesi ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmede bulundu.


        Jandarma ekipleri, biçerdöver sahipleri ve sürücülerine yönelik eğitimlerin süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

