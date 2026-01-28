Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:29 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Kırşehir ile Gaziantep ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.Ç, A.A. ile İ.K. yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 cep telefonu, ⁠4 SIM kart, bilgisayar, hard disk, ⁠3 dizüstü bilgisayar, akıllı saat, kurusıkı tabanca ve ⁠26 ses fişeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. ve İ.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. serbest bırakıldı.

        İncelemede, yasa dışı bahis oynadıkları ve oynattıkları tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında toplam 16 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Sobanın içinde 612 sentetik hap ele geçirildi
        Sobanın içinde 612 sentetik hap ele geçirildi
        Sobaya gizlenmiş 638 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama
        Sobaya gizlenmiş 638 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 tutuklama
        Kırşehir'de sobaya sentetik ecza hapı gizleyen şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de sobaya sentetik ecza hapı gizleyen şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı" yapıldı
        Kırşehir'de "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı" yapıldı
        Gözleri görmüyor, hayata müzikle tutunuyor
        Gözleri görmüyor, hayata müzikle tutunuyor
        Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı