        Kırşehir'de sobaya sentetik ecza hapı gizleyen şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de sobaya sentetik ecza hapı gizleyen şüpheli tutuklandı

        Kırşehir'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda bir ikamette kuzine sobaya gizlenmiş çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:20
        Kırşehir'de sobaya sentetik ecza hapı gizleyen şüpheli tutuklandı
        Kırşehir'de polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda bir ikamette kuzine sobaya gizlenmiş çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda kent merkezinde M.Ç yönetimindeki otomobilde yapılan aramada 26 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise ekipler, kuzine sobanın fırın bölümünde 612 sentetik ecza hapı buldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan şüphelinin sentetik eczayı temin ettiğini ileri sürdüğü B.A'nın ikametinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

