        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de gençler için "Gençliğe Değer" kampı düzenlendi

        Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesi Kırşehir'de de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:58
        Kırşehir'de gençler için "Gençliğe Değer" kampı düzenlendi
        Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesi Kırşehir'de de gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda düzenlenen kamp, 3 günlük yoğun programla tamamlandı.


        Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen kampta, öğrenciler yarıyıl tatilini akranlarıyla birlikte hem öğrenerek hem de eğlenerek değerlendirdi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Mustafa Tekin, kampın gençlerin manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.


        İl Müftü Yardımcısı Eyyup Aydın ise değerleriyle barışık, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir gençliğin, güçlü bir geleceğin teminatı olduğunu belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Öğrenciler de kendilerine sunulan imkan ve destekler için din görevlileri ile kamp koordinatörlerine teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

