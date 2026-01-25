Kırşehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kırşehir'de gümrük kaçağı 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezinde bir ikamette yapılan aramada, 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.