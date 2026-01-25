Habertürk
        Kırşehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de gümrük kaçağı 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        25.01.2026 - 15:21
        Kırşehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kırşehir'de gümrük kaçağı 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve suçun kaynağında engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezinde bir ikamette yapılan aramada, 380 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


        Yakalanan O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

