Kırşehir'de 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırşehir'de hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırşehir'de hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir'in yanı sıra Ankara ve Çorum'da toplam 88 suç kaydı bulunan F.A'yı düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı.
Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.