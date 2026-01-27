Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı" yapıldı

        Kırşehir'de çeşitli kurumların katılımıyla "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de çeşitli kurumların katılımıyla "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) yönetilen "Habersiz İletişim Ağı ve İntikal Tatbikatı"nda, personelin kentte meydana gelebilecek afet ve acil durumlara etkin, hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla ani gelişen olaylara hazırlık çalışması yapıldı.

        Tatbikat kapsamında gönderilen anlık mesaj sonrası iletişim zinciri işletilerek personelin toplanma alanına hızlı intikali sağlandı. Haberleşme sisteminin etkinliği ve personelin reaksiyon süresi de eş zamanlı olarak değerlendirildi.

        Tatbikat ile kurum içi hazırlık seviyesi kontrol edilirken, haberleşme süreçlerindeki uyum, personelin toplanma ve intikal kabiliyeti ile mevcut planların uygulanabilirliği de test edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl AFAD Müdürü Uğur Olgun, bu tür tatbikatların kurumsal refleksin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ve çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirterek, emeği geçen personele teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!

        Benzer Haberler

        Gözleri görmüyor, hayata müzikle tutunuyor
        Gözleri görmüyor, hayata müzikle tutunuyor
        Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
        Kırşehir'de gençler için "Gençliğe Değer" kampı düzenlendi
        Kırşehir'de gençler için "Gençliğe Değer" kampı düzenlendi
        Kırşehir'de 88 suç kaydı bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de 88 suç kaydı bulunan firari yakalandı
        Kırşehir'de 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kadınlar Kırşehir'de sporla güçleniyor
        Kadınlar Kırşehir'de sporla güçleniyor