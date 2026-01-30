Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.



Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi, faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.



İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Y.Ö. ve A.C'nin elinde bulundurdukları eserleri satacakları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda Artuklu Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi.



Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

