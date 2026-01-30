Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı yakalandı

        Kırşehir'de cep telefonuyla aradığı kişiye kendisini banka personeli olarak tanıtıp, 70 bin lirasını dolandıran şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 17:25 Güncelleme: 30.01.2026 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir'de cep telefonuyla aradığı kişiye kendisini banka personeli olarak tanıtıp, 70 bin lirasını dolandıran şüpheli yakalandı.

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'nin kendisini cep telefonuyla arayan kişinin dolandırdığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıtan şüphelinin, S.Y'nin hesabındaki 70 bin lirayı dolandırdığını belirledi.


        Hesap hareketleri ve kamera görüntülerini inceleyen jandarma, zanlının kimliğini tespit etti.

        Şüpheli M.S.K, Gaziantep'te gözaltına alındı.

        S.Y'ye dolandırıcılığa konu 70 bin lirası iade edildi, zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        Hafta sonunda hem soğuk hem yağış etkili olacak!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi
        Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi
        Saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın babası: "İçim yan...
        Saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın babası: "İçim yan...
        Kırşehir'de Anadolu Mirası Operasyonu: 14 adet tarihi eser ele geçirildi
        Kırşehir'de Anadolu Mirası Operasyonu: 14 adet tarihi eser ele geçirildi
        Kırşehir'de jandarma biçerdöver sahiplerini ve sürücülerini bilgilendirdi
        Kırşehir'de jandarma biçerdöver sahiplerini ve sürücülerini bilgilendirdi
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu
        Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu