Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gönderilen SMS'le vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.



Jandarma ekipleri, kış aylarında soba kullanımının yoğun olduğu bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendiriyor.





Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtın ekipler, 32 bin kişiye de toplu SMS gönderdi.





SMS'te, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür. Lodoslu ve fırtınalı havalarda soba, şofben yakmayınız. Uyumadan önce sobaları mutlaka söndürünüz. Karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelendiğiniz durumlarda, ortamı hemen havalandırarak, tıbbi yardım için derhal 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." uyarısında bulundu.



