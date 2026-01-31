Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gönderilen SMS'le vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:18 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gönderilen SMS'le vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

        Jandarma ekipleri, kış aylarında soba kullanımının yoğun olduğu bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendiriyor.


        Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtın ekipler, 32 bin kişiye de toplu SMS gönderdi.


        SMS'te, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür. Lodoslu ve fırtınalı havalarda soba, şofben yakmayınız. Uyumadan önce sobaları mutlaka söndürünüz. Karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelendiğiniz durumlarda, ortamı hemen havalandırarak, tıbbi yardım için derhal 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        60 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        CANLI | F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de oto marketlerde kış ürünlerine talep arttı
        Kırşehir'de oto marketlerde kış ürünlerine talep arttı
        Kırşehir'de kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı ya...
        Kırşehir'de kendisini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran zanlı ya...
        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        KAEÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi
        Kırşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 obje ele geçirildi
        Saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın babası: "İçim yan...
        Saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın babası: "İçim yan...
        Kırşehir'de Anadolu Mirası Operasyonu: 14 adet tarihi eser ele geçirildi
        Kırşehir'de Anadolu Mirası Operasyonu: 14 adet tarihi eser ele geçirildi