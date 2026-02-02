Kırşehir'de kaçak alkol operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonlarda, 9 litre kaçak alkol ve 28 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kentte 3 ikamette yaptıkları aramada, 9 litre kaçak alkol ile 28 litre etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.U ve K.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
