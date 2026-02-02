Habertürk
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonlarda, 9 litre kaçak alkol ve 28 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 02.02.2026 - 17:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:09
        Kırşehir'de kaçak alkol operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Kırşehir'de düzenlenen operasyonlarda, 9 litre kaçak alkol ve 28 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kentte 3 ikamette yaptıkları aramada, 9 litre kaçak alkol ile 28 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.U ve K.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

