        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        KAEÜ ile İl Müftülüğü arasında "Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi" işbirliği protokolü imzalandı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Müftülüğü arasında, "Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi" işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:44 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:48
        KAEÜ ile İl Müftülüğü arasında "Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi" işbirliği protokolü imzalandı
        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve İl Müftülüğü arasında, "Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi" işbirliği protokolü imzalandı.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Müftüsü Mustafa Tekin, bir araya gelerek protokolü imzaladı.

        KAEÜ Kampüs Camisi altında faaliyet gösterecek Kırşehir Diyanet Gençlik Merkezi için hazırlanan protokolle, gençlerin manevi, ahlaki ve insani değerlerinin güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerle kişisel gelişimlerine destek olunması hedefleniyor.

        Merkez bünyesinde öğrencilere yönelik eğitsel projeler, manevi rehberlik faaliyetleri ve gençlerin beden ile ruh sağlıklarını geliştirecek ortak çalışmalar yürütülecek.

        Rektör Karahocagil, imzalanan protokolün öğrencilerin hem akademik başarısına hem de sosyal hayatına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, üniversite ve şehir için hayırlı olmasını temenni etti.

        İl Müftüsü Tekin de merkezle gençliğin dinamizmi ve manevi değerlerin buluşacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

