        Kırşehir'de sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

        Kırşehir'de sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:34 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:38
        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, 23 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada, 2 litre sahte içki ve 21 litre etil alkol ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

