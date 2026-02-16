Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 16.02.2026 - 22:20 Güncelleme: 16.02.2026 - 22:20
        Kırşehir'de tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
        Kırşehir'in Kaman ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağırkan köyünde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.G (39) ile babası B.G (68) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G. babasını bıçakladı.

        İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba B.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

