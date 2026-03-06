Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de yetim ve yakınları için iftar programı düzenlendi

        Kırşehir'de 114 yetim ve yakınları için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de yetim ve yakınları için iftar programı düzenlendi

        Kırşehir'de 114 yetim ve yakınları için iftar programı düzenlendi.

        İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesince Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, kentteki yetimler, yakınları ve din görevlileri bir araya geldi.

        İftar programı öncesinde yetim çocuklara yönelik Hacivat ve Karagöz oyunu ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından katılımcılar iftar yaptı.

        Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, birçok coğrafyada savaş ve sorunlar olduğunu, mazlum insanların bulunduğu ve en çok çocukların mağdur olduğunu söyledi.

        Ramazanda yetimler için başlattıkları proje ile hayırseverlerin, bağışçıların ve gönüllülerin desteğiyle 114 yetimi giydirdiklerini, hediyeler aldıklarını anlatan Tekin, özellikle TDV kadın gönüllülerinin proje için birebir çalışma yaptıklarını, büyük emek verdiklerini söyledi.

        Tekin, "Bugün burada buluştuğumuz gibi ahirette de bu güzel yavrularımızla cennete buluşmayı Rabbim nasip etsin. Biz büyük bir aileyiz, geçenlerle de yine yetimlerle buluştuk ve piknik yapmıştık. Bu yavrularımızla güzel etkinliklerimiz oldu. İnşallah, bu aile ile devam edeceğiz. Çocuklarımızın tamamını mağazaya götürdük, baştan aşağı kendi istediklerini aldılar. Kendileri seçtileri ile onları giydirdik. Bunda emeği geçen kahramanlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. " dedi.

        Konuşmanın ardından yetimlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Programa, Başkanlık Müftüsü Tandoğan Taşçı, daire amirleri, din görevlileri, hayırseverler ve gönüllüler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar: 3 kişi tutuklandı
        Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar: 3 kişi tutuklandı
        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        İzin gününde uyuşturucu satarken yakalandı
        İzin gününde uyuşturucu satarken yakalandı
        Kırşehir'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakal...
        Kırşehir'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakal...
        Kırşehir'de, terzilerde bayram yoğunluğu erken başladı
        Kırşehir'de, terzilerde bayram yoğunluğu erken başladı
        Ahi Evran'ın mirası çocuklara müzede anlatılıyor Ramazan'da manevi değerler...
        Ahi Evran'ın mirası çocuklara müzede anlatılıyor Ramazan'da manevi değerler...