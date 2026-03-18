KESOB Başkanı Öztürk'ten bayram alışverişini yerel esnaftan yapın çağrısı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, bayram alışverişi için yerel esnafların tercih edilmesi çağrısında bulundu.



Öztürk, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevinci ile paylaşma, yardımlaşma ve kardeşliği bir kez daha yaşadıklarını belirtti.



Kırşehir'de vatandaşlardan bayram alışverişini, kentteki yerel esnaftan yapmalarını isteyen Öztürk, esnafın bu yoğun alışveriş ve hareketli günleri uzun süredir beklediğini kaydetti.



Esnafların bayram öncesi duyarlı davranarak çeşitli indirim ve kampanyalar düzenlediğini hatırlatan Öztürk, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için esnafın özveriyle hazırlandığını, birçok yeni ürün getirdiğini, emek verdiğini vurguladı.



Öztürk, "Yerel esnafımıza, bayram alışverişleri başta olmak üzere her zaman destek olmalıyız. Özellikle alışveriş ve ticaretin yoğun olduğu şu günlerde, esnafa verilen destek hem ekonomiye katkı sağlarken hem de onların ayakta kalmasını, devamlılığını sürdürmesini imkan verecektir." ifadelerini kullandı.







