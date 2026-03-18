        Kırşehir'de bilgilendirme mektuplarıyla esnafın mevzuata uyumu yüzde 90'ı aştı

        Kırşehir'de, Ramazan Bayramı öncesindeki örnek uygulamayla esnaflara gönderilen bilgilendirme mektuplarının ardından mevzuata uyan işletmelerin oranı yüzde 90'nı geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde kentteki tüm esnafa tek tek bilgilendirme mektupları dağıttı.

        Mektuplarla işletmelerin uyması gereken mevzuat, yapılması gerekenler, evrak ve fiyat düzenlemeleri gibi konularda çeşitli hatırlatmalar yapıldı.

        Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve beraberindeki ekip, marketlerde başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını, fiyat etiketinin olup olmadığı denetledi.

        Çalışmalarla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Güner, ticari hayatın düzenlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla örnek bir uygulama yaptıklarını söyledi.

        Esnafa önceden gönderilen bilgilendirme mektuplarıyla işletmelere yasal yükümlülükleri hatırlattıklarını anlatan Güner, yapılan saha kontrollerinde, işletmelerin yüzde 90'ından fazlasının kısa sürede mevzuata uygun hale geldiğinin tespit edildiğini vurguladı.


        Ahilik kültürünün doğduğu topraklarda esnafın her zaman yanında olmayı öncelik olarak gördüklerini dile getiren Güner, "Denetimler öncesinde gönderdiğimiz mektupla hem bilgilendirme yaptık hem de sürece hazırlık imkanı sunduk. Bu yaklaşımın karşılığını sahada net şekilde gördük. Esnafımız kısa sürede gerekli düzenlemeleri yaparak mevzuata uygun hale geldi. Bayram öncesinde hayata geçirilen bu uygulama sayesinde hem vatandaşların hem de esnafın memnuniyeti artırıldı." ifadelerini kullandı.


        Öte yandan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentte 125 markette, 21 bin 545 ürün denetlendi, 124 kafe, lokanta, restoran ve pastanede ise 8 bin 190 ürün incelendi.

        Denetimlerde 18 işletmeye idari işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        İlanlar mercek altında
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Kırşehir'de tarihi çarşılar bayrama hazır Esnaf yoğunluktan memnun
        Kırşehir'de kumar oynayan 10 kişiye 99 bin TL ceza
        Kırşehir'de 4 milyon TL'lik kaçak makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de kumar oynayan 8 kişiye 92 bin 832 lira ceza kesildi
        Kırşehir'de 4 milyon 95 bin TL'lik kaçak makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de 1 milyon 365 bin kaçak makaron ele geçirildi
