Kırşehir'de kamyonette 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Kırşehir'de bir kamyonetin kasasında 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda ilçe girişinde durdurdukları bir kamyonette arama yapan ekipler, aracın kasasında 5 kilogramlık paketler halinde toplam 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.





Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



