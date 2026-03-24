Kırşehir'de Nevruz Bayramı kutlandı

Kırşehir'de Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, il protokolü nevruz ateşini yakarak, örste demir dövdü.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi, Kırşehir ve farklı yörelere ait gösteriler sundu.



Halat çekme, yumurta taşıma yarışları ve okçuluk gösterisi yapılan etkinlikte, halay çekilip nevruz ateşinin üzerinden atlandı.



Katılımcılara Ahi helvası ikram edildi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtımı yapıldı.



Kutlamalara Vali Vekili İsmail Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

