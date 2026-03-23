Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de 340 kilo bozulmuş kırmızı ve beyaz et ele geçirildi

        Kırşehir'de bir kamyonette yapılan aramada 340 kilo bozulmuş kırmızı ve beyaz et ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Kırşehir'de 340 kilo bozulmuş kırmızı ve beyaz et ele geçirildi

        Kırşehir'de bir kamyonette yapılan aramada 340 kilo bozulmuş kırmızı ve beyaz et ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

        Aramada, tamamı bozulmuş 250 kilo kırmızı et ve 90 kilo beyaz et ele geçirildi.

        Bilgi verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücü İ.Ş'ye 264 lira 309 lira idari para cezası kesti.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        El konulan bozulmuş ürünlerin ise imha edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

        Kırşehir'de kamyonette 200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan biri tutuklandı
        Kırşehir'de jandarmadan şehit ailelerine ziyaret
        Kırşehir'de 20'nin üzerinde firmaya etiket cezası
        Kırşehir'de peçete içinde uyuşturucu çıktı
        Kırşehir'de kaçak keklik avcıları yakalandı